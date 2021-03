I nové byty poslouží, stejně jako téměř sedm desítek stávajících bytů, k bydlení seniorům a osobám se zdravotním postižením. Jeden byt však získá do nájmu Západočeská univerzita (ZČU) v Plzni pro své studenty, kteří budou pomáhat nájemníkům.

„Město Plzeň v posledních několika letech systematicky buduje nájemní byty pro lidi, jimž by mohlo hrozit sociální vyloučení, ať již jde o seniory, samoživitele a samoživitelky, rodiny s více dětmi či osoby se zdravotním postižením nebo mladé lidi opouštějící dětské domovy. Loni jsme například dokončili a předali sociální byty ve Veleslavínově ulici, v minulých týdnech byly dány do užívání sociální byty v ulici U Radbuzy 8 nebo velkometrážní byt v Palackého 16, jenž je určen právě pro mladé lidi, kteří opustili dětský domov. A nyní jsme dokončili výstavbu dvaceti nových bytů v městském objektu v Prostřední 48. A ještě připomínám, že už druhým rokem běží výstavba sociálních bytů na Zátiší, která je asi největším městským bytovým projektem v naší republice. Postavíme tam 179 sociálních bytů. První z nich jsou již téměř dokončeny a už se o ně mohou hlásit nájemci prostřednictvím nového systému žádostí o městské byty, který jsme spustili loni v létě, nebo prostřednictvím Kontaktního místa pro bydlení v Jagellonské ulici. Nájemné v městských sociálních bytech je samozřejmě nižší než nájemné komerční“ uvedl primátor Plzně Martin Baxa.

Budova v Prostřední 48 je ve stoprocentním vlastnictví města a před výstavbou nových bytů v ní bylo 69 sociálních bytů pro seniory a osoby se zdravotním postižením. „Z nevyužívaných nebytových prostor vzniklo dvacet nových malometrážních bytů o dispozicích 1+kk, těch je 14 a mají plochu o cca 30 metrech čtverečních, a šest bytů je 2+kk o zhruba 40 metrech čtverečních,“ sdělil radní pro ekonomiku David Šlouf. Dodal, že byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou, do které byl osazen dřez s baterií, sklokeramická deska a digestoř. Součástí každého bytu je koupelna s toaletou, umyvadlem, sprchovým koutem a topným žebříkem.

Jak Šlouf dále upozornil, že město dbá na to, aby místo žilo a nebylo vyloučenou lokalitou, proto jsou nebytové prostory za výhodných podmínek pronajaty provozovatelce prodejny se smíšeným zbožím, která nově zajišťuje i služby České pošty. Ve zmíněné bývalé jídelně nově sídlí pobočka Mezigeneračního centra TOTEM. To nabízí nejen obyvatelům Prostřední 48 nejrůznější zájmové a volnočasové aktivity. V objektu je i lékařská ordinace. „A město Plzeň už několik let provozuje v domě sociální poradenství. Odborník například pomůže se zajištěním osobní péče, vyřízením různých sociálních příspěvků i jiných žádostí a podobně,“ připomněl Šlouf.

Vedoucí oddělení správy Odboru bytového Magistrátu města Plzně Jan Souček uvedl, že celkové náklady na vybudování 20 nových sociálních bytů v Prostřední 48 a na revitalizaci tohoto objektu si vyžádali 43,6 milionu korun z vlastních finančních prostředků města Plzně.