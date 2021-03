„Chceme předně poukázat na situaci, která se zde děje, což je podle nás potlačování lidských práv. My si totiž ani neuvědomujeme, o jaká práva přicházíme, protože sami je ani neznáme. Chceme ukázat také na politickou scénu, která razí nějakým způsobem heslo všichni za jednoho a lidská práva šla tím pádem absolutně stranou,“ řekl Deníku předseda a zakladatel organizace David Tesař, s tím že akce je zároveň meetingem strany Manifest.cz - PSP, která se bude snažit prosadit v nadcházejících volbách.

„Je to manifestace, oslava lidskosti. Tato situace je pro některé jednotlivce tíživá, ale zcela jednoznačně velice těžce dopadá na celou společnost, která je nejen rozdělována, ale je opravdu jde do krachu a do nouze,“ vysvětlil Tesař. „Spousta lidí už nemá co jíst, nemá práci. My osobně likvidujeme firmu a já si myslím, že takových lidí bude spousta. Mnoho lidem je zamezeno jakýmkoliv způsobem přijít k obživě a to se nikdy nesmí dopustit. Nemůžete přeci jednotlivce upřednostnit před skupinou lidí,“ sdělil.

Akce se zúčastnily zhruba další dvě desítky lidí. „Bohužel policie je sem nechce pustit, jinak by jich přišlo určitě více,“ mínil organizátor.

„Bylo těžké se sem dostat, kontrolovali nás při výstupu z tramvaje a nakonec jsem se sem tedy dostali. Je to hrozné, co se děje. Žijeme v policejním státě,“ postěžovala si jedna z účastnic.