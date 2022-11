Svatomartinská husa je dražší. Zájem o menu je přesto velký

„Mám radost, že náměstí Republiky letos ozdobí jedle, která čtyřicet let rostla na nedaleké zahradě manželů Kolečkových. Děkuji jeho majitelům za to, že strom městu Plzni nabídli, a věřím, že se všem Plzeňanům společně s jeho výzdobou bude líbit,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Loňský vánoční strom ujel na cestě do Plzně šedesát kilometrů, ten letošní se poveze jen osm kilometrů. Ideální přitom je, když se vánočním stane strom, který by stejně čekalo pokácení kvůli tomu, že například překáží na soukromém pozemku. „Svým majitelům tak už sice nemůže dělat radost na jejich pozemku, ale ještě potěší jiné lidi, a hlavně děti v předvánočním čase. Správa veřejného statku města Plzně zajistí a zaplatí pokácení i odvoz, na vlastníkovi je, aby naše lesníky včas o své nabídce stromu informoval. Klidně kdykoli v průběhu roku,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí, který má ve své gesci Správu veřejného statku města Plzně, jež strom zajišťuje.

„I když jsme letos dostali 15 nabídek na vánoční strom, do užšího výběru se jich dostalo jen pár. Většinou strom nesplňoval dané požadavky na velikost, pravidelnost a tvar koruny, nebo byl na místě, kam se nemůže dostat potřebná technika,“ přiblížil vedoucí oddělení městských lesů Správy veřejného statku města Plzně Miloš Pacolt, který na výběr dohlíží. Vánoční strom se vždy kácí tzv. v závěsu, je tedy třeba jej nejprve uvázat lanem na závěs jeřábu, který jej po zkrácení na požadovanou délku a po úpravě kmene na daný průměr opatrně usadí na podvalník. Tahač s podvalníkem měří až 25 metrů a strom je tak přepravován v doprovodu pomocného vozidla jako nadměrný náklad, do města vjíždí až v nočních hodinách, aby neomezil běžnou dopravu.

Jedle ojíněná roste na zahradě manželů Kolečkových od 80. let minulého století, kdy ji spolu s malou borovičkou a stříbrným smrčkem dostali od známých. Borovici i smrk již museli pokácet, neboť jejich větve zasahovaly do elektrického vedení. Teď začaly překážet i větve z jedle, která roste v blízkosti domu. Dosahují až na terasu. Nabídky na pokácení stromu tedy zaslali okolním obcím. Nakonec si jedli vybrala Plzeň. Nebude to ale poprvé, co bude tato jedle ojíněná vánočně nazdobená. Když ještě byla menší, Kolečkovi ji o Vánocích zdobili svíčkami.

Od roku 1992 je to teprve pátá jedle a teprve druhá jedle ojíněná, která bude na náměstí Republiky v Plzni. Ta první z Božkova zdobila náměstí na Vánoce v roce 2014, tedy v době, kdy se Plzeň chystala stát hlavním městem kultury.

Strom odřízne a na míru upraví dřevorubec, nakládat a transportovat jej bude firma APB – PLZEŇ, a. s. Strom pak bude usazen s pomocí menšího jeřábu před půlnocí 12. listopadu do jeden a půl metru hlubokého otvoru na náměstí. Již nazdobený vánoční strom pak plzeňský primátor rozsvítí již tradičně první adventní neděli, tedy 27. listopadu 2022 v 18 hodin. Slavnostnímu okamžiku bude předcházet kulturní program, začíná v 16 hodin a postupně vystoupí například Pěvecký sbor 16. ZŠ a MŠ Plzeň, soubor muzikálu Divadla J. K. Tyla, pěvecký sbor Javořičky a Plzeňský dětský sbor (ZUŠ B. Smetany), po rozsvícení za účasti primátora Plzně a plzeňského biskupa vystoupí zpěvačka Kamila Nývltová.

Jedle ojíněná (Abies concolor) pochází ze severní Ameriky. Jde o vysokohorský strom rostoucí v nadmořských výškách 600 až 3400 metrů. Je to velmi přizpůsobivá jedle, která snáší různé klimatické i městské podmínky. Je ale velice citlivá na oxid siřičitý. Díky své pravidelné koruně a odolnosti vůči městskému klimatu je nejvhodnějším druhem jedle do města. U nás se pěstuje hlavně v parcích. Má jehlice až šest centimetrů dlouhé, které většinou rostou ve dvou řadách, jsou srpovitě prohnuté, modrošedě ojíněné ze všech stran, směřují vzhůru a pronikavě voní. Jedle ojíněná tvoří ve své domovině jak monokulturní porosty, tak porosty smíšené s různými druhy borovic a jedlí. Dorůstá výšky až 60 metrů a stáří i více než 300 let a poskytuje životní prostředí mnoha druhům zvířat, např. puštíkovi západnímu, orlu bělohlavému, šoupálku americkému. Semeny stromu se živí tetřevi, křivky, ořešník americký a různí hlodavci.