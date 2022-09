Ichtyóza je geneticky podmíněná porucha rohovatění kůže. Dochází při ní k jejímu nadměrnému vysušování a olupování, na pokožce se vytváří oteklé mapy a šupiny, což provází nepříjemné svědění. Navíc je zrohovatělá kůže náchylnější k tvorbě prasklin a nejrůznějších ranek. O pokožku je proto potřeba pravidelně pečovat, promazávat, hydratovat a větší šupiny, které se mohou tvořit například i ve vlasech, šetrně odstraňovat. Pacienti s tímto onemocněním mívají také problém s termoregulací – pot se přes hrubší vrstvu kůže nemůže dostat na povrch a účinně tak tělo ochladit. Musí si proto dávat pozor, v horkých dnech nevycházet ven a nevystavovat se nadměrnému slunečnímu záření.

Lék není. Čekají, co přinese čas

„Péče o Marečkovu kůži spočívá hlavně v důkladném promazávání celého těla, které aktuálně provádíme třikrát denně. Časově jedno mazání zabere přibližně 20 minut, pokud není nutné ošetřit případné puchýřky nebo ranky. Alespoň jednou denně mu pak z vlásků velice opatrně vyčesáváme šupinky,“ popisuje maminka Klára, která s Marečkem, jeho tříletým bratrem Lukáškem a přítelem Pavlem žije v Hromnici nedaleko Plzně. „Mareček ale začíná čím dál více objevovat svět kolem sebe a často si tak způsobuje drobné škrábance a ranky, které je třeba ošetřit. Celkem péče o jeho kůži zabere denně až 2 hodiny,“ dodává.

Policie Modrava opět kralovala ve sledovanosti. Připomeňte si natáčení v márnici

Na ichtyózu v současné době neexistuje žádný lék, pomáhá pouze důsledná péče. I to, jak se bude u Marečka onemocnění vyvíjet do budoucna, je podle lékařů nejisté. „Musíme pouze čekat, co přinese čas. Se synovým onemocněním jsme se ale už smířili. Lukášek, jeho starší bráška, je naštěstí šikovný a chápavý kluk. Uvědomuje si, že má Mareček jinou kůži než my, a že se o ni – a tudíž i o něj – musíme více starat,“ uvádí paní Klára s tím, že v horkém letním období bylo vše ještě složitější, protože chtěla s oběma syny trávit více času venku, ale musela být velmi opatrná. Ještě není jisté, zda Marečkovi funguje správně termoregulace.

Velká spotřeba speciálních krémů a dalších prostředků k péči o kůži Marečka si žádá nadstandardní výdaje. I proto se rodiče obrátili na nadaci Dobrý anděl. „Dárcům, Dobrým andělům, jsme za jejich finanční příspěvky neskutečně vděční. Hradíme z nich krémy, které jsou drahé, ale Mareček se bez nich vůbec neobejde. Kvůli problémům, které synovi činí delší cesty autem – v autosedačce se mu tvoří na zádech a zadečku puchýře – jsme mu nyní díky Dobrým andělům mohli pořídit speciální 3D podložku, která by mu měla pomoci záda lépe odvětrávat. Do budoucna také budeme muset, podle funkčnosti Marečkovy termoregulace, řešit klimatizaci,“ uzavírá paní Klára.

Z náplavky v Plzni lidé odcházeli s gastro zážitky, uspokojili tam všechny chutě

Jak pomáhat

Dobří andělé pomáhají pravidelnými měsíčními finančními příspěvky rodinám, v nichž se dítě, máma nebo táta potýká s vážným onemocněním. Z této pomoci mohou rodiny hradit běžné výdaje spojené s léčbou, ale i náklady na chod domácnosti. To jim dodává jistotu a klid, který bezesporu v této těžké situaci potřebují. Pokud se chcete stát Dobrým andělem i vy, stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz, zvolit libovolnou výši příspěvku a zadat platbu. Nadace vaše příspěvky rodinám odevzdá do posledního haléře a vy se díky svému Andělskému účtu můžete každý měsíc podívat, které konkrétní rodině jste pomohli.