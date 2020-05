"Na stanicích, kde mají dlouhodobé pozorování, tak byla minimální teplota překonána v Nepomuku. Na Šumavě na Březníku klesla k - 8 °C, na Rokytské slati na - 7 °C, nejnižší byla na Kvildě. Teploty v noci se pohybovaly nejčastěji mezi nulou a minus třemi stupni Celsia, především proto, že bylo jasno a foukal slabý vítr," řekla pracovnice Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni Zuzana Šmrhová s tím, že mráz v tomto období není nic neobvyklého. Chladněji bylo v loňském roce.

V následujících dnech se můžeme těšit na vyšší teploty, už v sobotu se ale ukáže oblačnost a déšť. Po víkendu se začne opět ochlazovat a ukáží svou sílu ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác. "Během čtvrtka by mělo být po celý den jasno bez srážek. Od pátku začne během dne oblačnosti přibývat a na noc se vyjasní. Teploty budou stoupat, v pátek až k 23 °C, v sobotu by měly být nejvyšší až 24 °C, ale zároveň od jihozápadu začne přibývat oblačnosti a začnou se vyskytovat přeháňky či bouřky, především na jihozápadě, čili na Klatovsku. Neděle by měla být teplotně nižší, do 22 °C, ale bude daleko více oblačnosti a na většině území se budou objevovat přeháňky a bouřky," seznámila s počasím na nadcházející prodloužený víkend Šmrhová.