Řidiči budou muset opravovaný úsek objíždět Hálkovou, Korandovou a Tylovou ulicí. Uzavírka se dotkne také linek MHD, i ty budou volit objížďku. V souvislosti s tím se posunou dvě zastávky z Korandovy ulice do ulic, po kterých povede objízdná trasa trolejbusů MHD. V době opravy však nebude možné U Práce přestupovat na trolejbus linky 15 a 17.

„Situace v křížení ulic Koperníkovy a Bendovy se postupně zhoršovala, a tak jsme museli přistoupit k opravě vozovky ještě před zimou. Asfaltový povrch se tu totiž postupně propadá v obou jízdních pruzích komunikace, po kterých jezdí mimo jiné trolejbusy. Oprava by měla trvat jen pět dní, aby se veřejné i běžné dopravy dotkla co nejméně,“ vysvětlil náměstek plzeňského primátora pro dopravu Michal Vozobule.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.