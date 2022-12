Bohužel Klatovská třída je extrémně zatížená a jakékoli úpravy tam jsou kvůli jejich dopadům na dopravu velmi složité. Odborníci ze Správy veřejného statku města, zástupci policie, Ředitelství silnic a dálnic i dopravních podniků se shodují, že na náměstí T.G. Masaryka bude nejprve prověřena možnost oboustranného rozšíření nástupních ostrůvků zastávek tramvají s vybudováním ochranného zábradlí a snížením počtu jízdních pruhů na jeden v každém směru. Na Chodském náměstí bude pro zlepšení bezpečnosti chodců v prostoru tramvajových zastávek ve směru na Bory navrženo rozšíření nástupního ostrůvku opět s ponecháním pouze jednoho jízdního pruhu. „Mně to nepřipadá jako šťastný nápad. Klatovská je už tak dost ucpaná, jezdím tu skoro každý den a tohle to ještě zhorší,“ mračí se řidička ze Zbůchu v bílém fiatu. Jinak to vidí naopak Jitka Duchková, statutární zástupkyně Obchodní akademie na náměstí T.G. Masaryka. „Je to jednoznačně dobrá zpráva pro nás i naše žáky. A určitě mluvím i za školy v okolí. Ráno, ale i běhen dne, zejména po skončení vyučování, nastávají na úzkých nástupních ostrůvcích plných žáků nebezpečné situace.“

Podobně to vidí i dopravní podniky. „Určitě podporujeme zklidnění Klatovské třídy a zvýšení bezpečnosti pro naše cestující, a to jak v přístupu na zastávky, tak na zastávkách samotných,“ říká Miroslav Macháň, Dopravně provozní ředitel PMDP.

Zvažovaná opatření předpokládají i změnu řazení v křižovatce Belánka ve směru do centra a zavedení levého odbočení z Klatovské do Bendovy ulice. Reálnost tohoto návrhu však musí odborníci prověřit. „V první polovině příštího roku proběhne ověření kapacity Klatovské a modelace situace na uvedených místech instalací přenosného dopravního značení, které by simulovalo po dobu jednoho týdne konkrétní navržené úpravy,“ připomíná náměstek Tolar.

Jisté je, že případné změny na Klatovské se budou moci realizovat až po otevření Západního okruhu města, který by měl zmírnit dopravní zátěž Klatovské o 10 až 20 procent. Termín jeho zprovoznění je naplánován na 17. únor příštího roku. Podobný efekt se očekává i od chystaného zobousměrnění propojení Kotkovy a Korandovy ulice na Husově náměstí.

