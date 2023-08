Aneurysma, tedy rozšíření tepny způsobené změnami v její stěně, při kterém hrozí prasknutí aorty a vykrvácení, postihlo letos na jaře jednasedmdesátiletého Josefa Muchu z Tachova. Měl ale velké štěstí, protože se dostal včas na Kardiochirurgické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň, kde podstoupil operace.

„Doslova jsem utekl hrobníkovi z lopaty,“ říká Josef Mucha.

Vzpomeňte, prosím, kdy a jak se u vás aneurysma projevilo?

Stalo se to letos 2. května. Byl jsem v obchodě na nákupu a když jsem stál u pokladny, najednou se mi začala divně točit hlava a pálilo mě v břiše a na hrudi. Došel jsem ještě domů a volali jsme mé obvodní lékařce. Okamžitě věděla, že je to vážné a poslala mi rychlou záchrannou službu, které mě převezla do nemocnice ve Stodě. Tam totiž spádově patříme, ale i tam byl osvícený lékař, okamžitě poznal, co mi je a rozhodl o rychlém transportu na kardiochirurgii do plzeňské fakultní nemocnice.

Co se dělo tam? Josef Mucha na dovolené.Zdroj: se svolením Josefa MuchyVšechno mělo rychlý spád, při příjezdu do FN Plzeň mě již ve vchodu čekal tým sester a lékařů držící v ruce nezbytné souhlasy, které jsem vleže podepisoval, holili mne a jeli jsme na operační sál. Tam mi do břišní aorty voperovali stent s tím, že hrudní tepnu opraví následující den. Ale pan primář Zlocha rozhodl, že operace hrudníku musí být ještě tentýž den, jinak by to nejspíš nemělo smysl. Prosakovala mi z tepny krev, naštěstí pomaloučku. Operoval mě spolu s kolegy až do tří do rána a dodnes jsem hluboce přesvědčený, že nebýt téhle operace, už jsem tady nebyl. Zachránili mi život.

Za jak dlouho jste pocítil úlevu?

Ulevilo se mi velmi rychle. Kardiochirurgie dokáže zázraky. Již po 14 dnech po operaci jsem mohl být propuštěn do domácí péče, ale po zavádění stentu se objevily problémy s tříslem, tudíž můj pobyt v nemocnici se prodloužil o další dva týdny. Zůstala mi tam poměrně velká otevřená rána, která vyžadovala každodenní převazy, o což se starala moje úžasná obvodní paní doktorka. Je to velká srdcařka. Každý den, když měla po práci volno, mi jezdila tuto ránu převazovat. Takových lékařů si nesmírně vážím. Jsem ještě slabý a zadýchávám se, ale jsem vitální a raduji se ze života. A to bych nemohl, jak už jsem říkal, nebýt pana primáře Zlochy. Jsem mu nesmírně vděčný, je to nejen špičkový odborník, ale také charismatický člověk se srdcem na správném místě, který se o pacienty stará, hovoří s nimi, všechno jim vysvětlí. Chovám k němu neskonalou úctu, poslal jsem mu poděkování a moje devatenáctiletá dcera Olívia mu poslala dopis, ve kterému mu poděkovala. Koneckonců na základě mé nemoci a nemoci její maminky, která nás před pěti lety, ve věku 46 let, předčasně opustila právě v důsledku své choroby, se rozhodla studovat medicínu. Původně přitom chtěla na práva.

To z ní máte asi velkou radost…Obrovskou, odmaturovala se samými jedničkami. Jsem na ni moc pyšný. Jen si moc přeji, aby mi Pán Bůh dopřál zdraví a mohl jsem se o ní postarat. Přestože má skvělou rodinu a tři nevlastní sourozence, tatínek je tatínek a moc bych jí scházel.