„Kdybych se o to pokusil, asi by mě Jarda srazil, i když byl o hlavu menší,“ vzpomíná s úsměvem Aschenbrenner a dodává: „Jarda vyznával heslo Žít a nechat žít, já zase Zákaz zákazům. Oba jsme tedy byli proti zákazu kouření v hospodách.“

Kuberu znal Aschenbrenner už dlouho, ale osobně se potkali až v létě 2014. A od té doby se setkali mnohokrát. Kubera plzeňského politika podpořil ve druhém kole senátních voleb na podzim 2014, v němž Aschenbrenner uspěl. Kubera zase od Plzeňana dostal k narozeninám popelník s latinským nápisem Kouřím, tedy jsem parafrází na slavný Descartův výrok Myslím, tedy jsem.

„I když je mezi námi 13 let věkového rozdílu, měl jsem pocit, že je to vrstevník. Byl neuvěřitelně čilý, vlastně čilejší než někteří mí vrstevníci. Měli jsme koncem února letět pracovně na Tchaj-wan. Náš poslední rozhovor jsme končili slibem, že všechno probereme během cesty. K tomu už nedojde,“ říká senátor s tím, že Kubera měl po zimě přijet i do Plzně.

Aschenbrenner se v pondělí 3. února chystá na rozloučení do Teplic i na pietní shromáždění v pražském Rudolfinu. „Obdivoval jsem, jak se Jarda dokázal během projevu 'sebevytočit', ale pak se zase uklidnil a dokázal lidem říct i to, co by jiným neprošlo. Říkám, že Jardu měli rádi i ti, co by ho rádi mít neměli,“ podotýká plzeňský senátor, který se o Kuberově smrti dozvěděl od spolustraníka Miloše Vystrčila.

Právě Vystrčil přišel s nápadem na trvalou připomínku Jaroslava Kubery ve Valdštejnské zahradě při sídle Senátu by mohla v budoucnu vzniknout lavička s popelníkem. „Myslím, že takováhle legrácka by se Jardovi líbila. Mně se tenhle nápad zamlouvá taky a tam bych si možná zapálil, i když jsem nekuřák,“ uzavřel Aschenbrenner.