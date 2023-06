Už koncem příštího týdne by mohl začít oblíbený samosběr jahod na plantážích jahodárny v Radčické ulici v Plzni. Rostliny naštěstí nepomrzly a úroda by tak letos mohla být bohatá. Ani cena by se proto neměla od té loňské o mnoho lišit.

Na jahodových plantážích v Radčické ulici očekávají letos velkou úrodu jahod | Video: Deník/Pavel Bouda

„Jahody nezmrzly, byl chladnější duben i květen a to jahodám prospívá. Umožnilo jim to narůst do větší velikosti. Zatím jsme začali sklízet ve foliových tunelech a venku to bude o pár dnů opožděné. První samosběr by mohl být snad koncem příštího týdne,“ odhaduje Oldřich Kříž, který je majitelem místní jahodárny a sladké plody tu pěstuje už třicet let.

Začátek samosběru ohlásí jahodárna v dostatečném předstihu v médiích a lidé pak budou moci přicházet do areálu už od šesti hodin ráno. „Jen o ceně jsme zatím nerozhodli, ale bude to něco kolem 80 korun za nasbíraný kilogram. Uvidíme ještě podle situace, kolik bude jahod na trhu,“ přemýšlí Oldřich Kříž a dodává, že když je velká úroda jahod, tak obvykle klesne cena na konci sezóny třeba i na 50 korun za kilogram. Jahody uzrálé ve fóliovnících a už natrhané se prodávají letos za 130 korun, tedy o 10 korun na kilogramu dráž než loni.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Na celkem čtyřech hektarech tu pěstujeme několik odrůd. Ranější, střední i pozdní a rozdíl v dozrávání může být až tři týdny. Nejoblíbenější je středně raná odrůda Verdi, má velké plody, výbornou chuť a je odolná proti chorobám. Oblíbená je i Asia, která sice nemá tolik plodů, ale jsou mimořádně velké. A velmi výnosná je pozdější Salsa,“ prozrazuje Kříž s tím, že by lidé také měli vědět, že minimální množství nasbíraných jahod jsou dva kilogramy na osobu. „Když si někdo strčí jen tak na ochutnání nějakou jahodu do úst, tak se nic neděje, ale měli jsme tady třeba několikačlennou rodinu, co tu strávila celý den a pak si odnášela sotva půl kilogramu jahod,“ popisuje některé své zkušenosti. Občas se tu prý setkají i s pokusy o krádež, ale přítomnost celonočního hlídače případné zlodějíčky spolehlivě odradí.

Loni jahodárnu v Radčické ulici navštívili stovky lidí z Plzně i okolí, kteří si tu nasbírali téměř 40 tun jahod.