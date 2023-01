Na fanoušky sci-fi a fantasy čekají postavy ze Star Wars i obří stavba z Lega

Svět sci-fi a fantasy pohltí v sobotu 28. ledna plzeňskou kulturní a kreativní zónu DEPO2015. Druhý ročník festivalu CO.CON dopřeje od 10 do 18 hodin fanouškům těchto žánrů prostředí plné deskových i PC her, Cosplay, WarGames, arkádovek, retro her a závodních simulátorů, virtuální reality, robotů, komiksových hrdinů, prodejních stánků či zajímavých hostů. Přichystána bude i výstava Czech Repubrick s obří stavbou Bradavického hradu z Lego kostek.

