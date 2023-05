Památku doubraveckých rodáků Karla Pavlíka, Václava Šindeláře a Aloise Záleského, československých letců v Anglii, kteří padli za svobodu v britském královském letectvu RAF, uctili ve čtvrtek položením věnců a květin u pamětní desky na budově bývalé školy na Habrmannově náměstí v Plzni-Doubravce.

Památku doubraveckých rodáků Karla Pavlíka, Václava Šindeláře a Aloise Záleského, československých letců v Anglii, kteří padli za svobodu v britském královském letectvu RAF, uctili ve čtvrtek v Doubravce. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Krátce před vypuknutím druhé světové války se v Západočeském aeroklubu v Plzni učili létat i tři mladí chlapci z Doubravky – Karel Pavlík, Václav Šindelář a Alois Záleský. Po obsazení republiky německými fašisty všichni tři odešli přes Polsko do Anglie, kde v červenci 1940 vstoupili do britského Královského letectva RAF. V jeho řadách bojovali za osvobození Evropy. Bohužel ani jeden z mladých mužů se již domů nevrátil. Tito doubravečtí rodáci se nedožili ani věku 30 let.

Karel Pavlík doprovázel lodě a bombardéry nad francouzskými hranicemi. Sestřelen byl 5. května 1942 u francouzsko-belgických hranic. Bylo mu 23 let.

Václavu Šindelářovi se stal osudný cvičný let 19. dubna 1943, kdy havaroval v Anglii kvůli technické závadě na svém Spitfiru. Zemřel ve věku 24 let.

Nad Konvojem svobody proletí gripeny, stíhačky F - 22, tanker i veterány

Alois Záleský zemřel rovněž v Anglii těsně před 29. narozeninami a krátce před koncem druhé světové války. I on doplatil na mechanickou závadu letounu. Zřítil se s ním během cvičného letu 9. února 1945.