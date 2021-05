Karel Pavlík, Václav Šindelář a Alois Záleský vstoupili do řad britského Královského letectva RAF v červenci 1940 v brzkém věku. Ani jeden z doubraveckých rodáků se ale nedožil 30 let.

Karel Pavlík doprovázel lodě a bombardéry nad francouzskými hranicemi. Sestřelen byl 5. května 1942 u francouzsko-belgických hranic. Bylo mu 23 let.

Václavu Šindelářovi se stal osudným cvičný let 19. dubna 1943, kdy havaroval v Anglii kvůli technické závadě na svém Spitfiru. Zemřel ve věku 24 let. Alois Záleský zemřel rovněž v Anglii těsně před 29. narozeninami a 7 měsíců před koncem druhé světové války. I on doplatil na mechanickou závadu letounu. Zřítil se s ním během cvičného letu 9. února 1945.

„Odvahu a odhodlání, kterou Karel Pavlík, Václav Šindelář a Alois Záleský projevili v boji za naši svobodu a demokracii, lze těžko vyjádřit slovy. Pokaždé, když usedali do pilotní kabiny svého letounu, nasazovali svůj život za to, aby se lidé v naší zemi měli lépe. Navždy jim za to budeme vděční, nikdy na jejich hrdinství nezapomeneme,“ řekl starosta Tomáš Soukup (ANO).

„Věk, ve kterém váleční hrdinové a rodáci z Doubravky zemřeli, nám ukazuje, jak krutá dokáže být válka. Památku letců v barvách RAF jsme uctili minutou ticha a položením pamětního věnce. Mrzí mne, že pietní akty probíhají bez účasti veřejnosti, věřím ale, že ten, kdo chce našim hrdinům vzdát hold, si cestu k památníku najde,“ dodal místostarosta Zdeněk Mádr (ODS).

Pietní akty na území čtvrtého obvodu budou pokračovat ve středu. V Újezdě, na Doubravce a na střelnici v Lobzích zástupci obvodu uctí oběti války a padlé v první a druhé světové válce.