Kvůli očekávanému návalu návštěvníků zvýšila dohled městská i státní policie, která řešila mimo jiného špatné parkování. „Během soboty jsme nemuseli řešit žádný závažnější přestupek,“ uvedla v neděli dopoledne policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Stejně tak byli v terénu i strážci Národního parku Šumava, kteří ale už rozdávali tisícové pokuty, protože lidé si opět jezera pletli s kluzištěm. „I přes mediální masáž v minulém týdnu se našli lidé, kteří na jezero stále vstupují a nejen na Čertovo. My jsme se ale zaměřili právě na něj a na Černé. Strážci tam museli už dát pokuty, doba domluv po dobrém už skončila. Rozdávali se tam až pětitisícové pokuty. Tentokrát už tam nebyly desítky lidí, ale spíše jednotlivci,“ řekl mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák s tím, že strážci nerozdávají pokuty jen na jezerech, ale i za špatné parkování.

V sobotu dostal pokutu na jižní straně Šumavy v okolí Plešného jezera jednomu dronaři. Dle mluvčího se dá ale říci, že většina návštěvníků se chová tak, jak má. „Zákazy porušuje menšina,“ dodal Dvořák.

Oproti vánočním prázdninám se lidé vyvarovali parkování na zákazovém parkovišti na Špičáckém sedle.

Hodně rušno bylo také na rybníku v Železné Rudě, kam se nahrnuly davy hokejistů z různých okresů, zřejmě aby si mohly zatrénovat. Vrásky to dělá především tamním obyvatelům, kteří nemají ani šanci si jít zabruslit, ale také tamním hasičům. „V prvním případě je to několik tun hokejistů na zamrzlém rybníčku, který tak výrazně praská a zaplavuje se vodou. Rodiče, trenéři, přemýšleli jste nad tím, jak zachránit ne jednoho, dva, ale desítky tonoucích? Za druhé se na místo potřebujeme dostat, s to se kvůli parkování některých nepodaří ani se šestikolkou, natož s terénním autem nebo cisternou. Nejde o to, že bychom na místo nedoběhli, ale se značným zdržením a omezeným vybavením na záchranu,” uvedli hasiči.

Uzavření lyžařských areálů stále trvá, a to minimálně do 22. ledna, a tak se stále na sjezdovky lidé vydávají na boby, sáňky i lyže. Bohužel je některým úplně jedno, že jsou tam umístěné zákazové značky. „Lidé jsou neukáznění. Přesto, že jsou sjezdovky zavřené, jsou plné sáňkujících. Máme tady zákazové cedule a stejně to porušují,“ řekl provozovatel areálu Vladimír Kasík.

Opět jezdili po uzavřené sjezdovce i přesto, že areál v pátek informoval, že připravil pro sáňkující sjezdovku pod hotelem Sirotek.