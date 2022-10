„Po prodloužení tramvajové trati na Borská pole a výstavbě záchytného parkoviště vznikl přestupní uzel, kde se propojují meziměstské a příměstské spoje i linky MHD. Výstavbou moderního zázemí chceme zkvalitnit tamní prostor a zpříjemnit cestujícím čekání na spoje. Lokalitu vylepšujeme i pro řidiče, kteří zde najdou komfortní zázemí a místo pro odpočinek,“ uvedl primátor Plzně Pavel Šindelář.

K nově postavenému objektu vybuduje město přípojky kanalizace, vodovodu, elektřiny i sdělovacího a optického vedení. „Stavba také počítá s doplněním městského mobiliáře, tedy laviček a míst k sezení nebo s umístěním odpadkových košů. V rámci akce budou realizovány drobné sadové úpravy. Půjde o výsadbu tří stromů na větší trojúhelníkové ploše a realizaci štěrkových záhonů s výsadbou trvalek na obou trojúhelníkových plochách,“ doplnil Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic Magistrátu města Plzně.

Odhadované náklady činí 40 milionů korun bez DPH. Ve výběrovém řízení uspěla firma SILNICE NEPOMUK, s. r. o., která stavbu dokončí nejpozději do poloviny června příštího roku.

Výstavba zázemí v Kaplířově ulici je dalším z projektů, který má oživit lokalitu na Borech. Prvním krokem bylo otevření velkokapacitního parkoviště P+R na konci ledna, jenž má motivovat řidiče k odstavení vozidla a využití hromadné dopravy po městě. Tomu je přizpůsoben i systém platby, lístek za parkování slouží jako celodenní jízdenka v MHD.

Druhou aktivitou města je stavba takzvané vstupní brány do Borského parku v jeho severozápadním cípu v místě bývalé konečné tramvaje linky č. 4. Dominantou se stane ve velké míře prosklený jednopodlažní pavilon s plochou zelenou střechou. Rozdělen bude na část kavárny s půjčovnou kol a na část veřejných toalet. Mezi mini vznikne volný prostor umožňující průchod do parku. Se stavbou začala Plzeň v srpnu, hotovo má být do začátku příští letní sezony.