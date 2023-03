V sobotu 11. března začne kácení pajasanů v ulici Edvarda Beneše v Plzni na Borech. Důvodem je výstavba nových parkovacích míst, která bude zahájena až v červenci, stromy je však nutné odstranit ještě v době vegetačního klidu.

Plánovanou stavbu by navíc stromy v dobrém stavu rozhodně nepřestály, jejich kořenový systém je narušený už nyní, odborníci proto rozhodli, že je lepší těchto 28 pajasanů žlaznatých vykácet a po dokončení stavebních prací je nahradit novými stromy, konkrétně 31 jilmy.

V ulici Edvarda Beneše do konce roku vznikne přes padesát nových parkovacích stání podél Fakultní nemocnice Plzeň. Současně se na tomto místě zrekonstruují chodníky a vjezdy do areálu nemocnice, dojde také ke změně veřejného osvětlení a přeložce kabelů.

„S nedostatkem parkovacích míst se dlouhodobě potýká v podstatě celá Plzeň. Ve třetím městském obvodu se snažíme každým rokem jejich počet navyšovat. Jako první se v letošním roce realizuje celkem 52 parkovacích stání v ulici Edvarda Beneše v úseku od Stehlíkovy ulice po ulici 17. listopadu,“ uvedl starosta MO Plzeň 3 David Procházka.

Projektovou dokumentaci nechala zpracovat Správa veřejného statku města Plzně.

„V souvislosti s parkovacími místy dojde také ke zrušení stávajícího veřejného osvětlení, které se nachází v místech budoucích stání. Lampy se přesunou na trakční vedení na druhé straně vozovky. Samotná realizace parkovacího pruhu by měla začít od 1. července, hotovo by pak mělo být do konce letošního roku,“ dodává 1. místostarosta MO Plzeň 3 Pavel Šrámek.

Harmonogram kácení:

Sobota 11. 3., 8.30: zahájení kácení. Bude se kácet úsek od Stehlíkovy ulice po Dobrovskou (úsek bez trolejí).

Pondělí 13. 3., 8.30: dokončení předchozího úseku + stromy mimo trolejové vedení.

Středa 15. 3.: případné dokončení předchozích úseků.

Sobota 18. 3.: podle podmínek Dopravních podniků se bude kácet zbývající úsek s trolejovým vedením.