A jaký je vlastně její recept na dlouhověkost? „Nikdy jsem nekouřila, nepila alkohol ani černou kávu,“ říká. Lidem vzkazuje, aby mysleli pozitivně, těšili se z každého dne, byli skromní a vážili si toho, co mají. Na 102 let se podle svých slov vůbec necítí. „Je mi dobře a snažím se být co nejvíce soběstačná,“ usmívá se a opakuje, že nejdůležitější je hlavně zdraví.

Vlasta Strejcová měla celý život blízko k výtvarnému umění. Tuto její vášeň jí i dnes připomínají obrazy, které zdobí stěny jejího pokoje, je jich kolem dvaceti. „Je to kus mého domova. Třeba tady mám Pannu Marii, která nade mnou drží ochrannou ruku,“ ukazuje na obraz nad svou postelí. Na stole má také štos omalovánek, které vlastnoručně tvoří.

K zástupu gratulantů se v pátek 21. října připojilo i vedení prvního plzeňského obvodu. Paní Strejcové pogratulovala nová starostka prvního plzeňského obvodu Ivana Bubeníčková, kterou doprovodila předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň Lucie Pernglau.