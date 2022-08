Ze silnice první třídy z Klatov na Vod-ňany mizí kamiony. Pomohlo mýtné, které tam pro nákladní auta od 3,5 tuny od 1. července zavedl Plzeňský kraj. Těžká doprava nově platí i na hlavním tahu z Plzně do Klatov a už od ledna 2020 také na silnicích I/20 z Plzně na České Budějovice a na I/26 z Plzně na Domažlice.

„Nemám ještě přesná čísla, nicméně dle mého odhadu se situace zlepšila. Zahraničních kamionů opravdu ubylo, resp. se ta doprava rozprostřela na ostatní zpoplatněné silnice,“ řekl Deníku Zdeněk Voráček, starosta Mochtína, který leží na trase Klatovy-Horažďovice-Vodňany.

Voráček za zpoplatnění silnic první třídy bojoval několik let. Mochtín totiž zahlcovaly kamiony právě od ledna 2020, kdy ministerstvo schválilo mýtné na tahu z Plzně do Českých Budějovic přes Nepomuk a Písek. „Z dopravy jsme byli nešťastní. Denně obcí projelo zhruba sedm tisíc aut, z toho cca polovina byla nákladní auta. Valná část zahraničních kamionů je z Maďarska a Rumunska,“ vypočítal už dříve Voráček.

Starosta Přeštic Karel Naxera uvedl, že velkou změnu zatím neregistruje. Městu na silnici z Plzně do Klatov podle něj nejvíce pomůže plánovaný obchvat. „V současné době probíhá výkup pozemků, se kterým město Přeštice pomáhá Ředitelství silnic a dálnic. Nyní už jsou vykoupeny pozemky od více než 69 procent vlastníků,“ popsal Naxera a doplnil, že stavba by měla začít v roce 2024 a zhruba za tři roky by mělo být hotovo. Starosta upozornil, že během měření provozu v roce 2016 Přešticemi projelo za 24 hodin 16 tisíc aut, v prosinci 2019 18 tisíc aut a loni zhruba kolem 20 tisíc.

Plzeňský kraj žádal ministerstvo o zavedení poplatků také na silnici I/22 z Klatov do Draženova, kde navazuje na zpoplatněný úsek k hraničnímu přechodu Folmava, tomu ale nebylo vyhověno.

Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek už dříve sdělil, že kraj bude situaci na nově zpoplatněných silnicích monitorovat. „Dle našich zkušeností se však ta opatření dodržují,“ uvedl.