Muž utekl v sobotu ráno ze zdravotnického zařízení, kde byl hospitalizován nedobrovolně na základě nařízení soudu. "Do současné doby se nevrátil a ani o sobě nepodal žádnou zprávu. Hledaný muž neužívá žádné léky, bez kterých by byl ohrožen na životě, ale v případě přerušení léčby by mohlo dojít ke zhoršení jeho psychického stavu," uvedla policejní mluvčí Eva Červenková.