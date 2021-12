Pachatel nejprve vešel do obchodu, kde byli i další zákazníci, a z regálu vzal dva sáčky s trvanlivým pečivem. Položil je na pokladní pult a obsluze oznámil, že u sebe nemá žádné peníze, dojde si pro ně a pro zboží se vrátí, načež z prodejny odešel. "Během několika minut se do prodejny vrátil, přes hlavu měl kapuci, ústa a nos překrytá rouškou a v ruce si nesl kuchyňský nůž o celkové délce 34 cm a o délce čepele 20 cm," přidala podrobnosti policejní mluvčí Veronika Hokrová. "Tou dobou se již kromě obsluhy v obchodě nikdo jiný nenacházel."

Na Plzeňsku se objevila ptačí chřipka, uhynuly kachny i nosnice

Muž pak pult obešel a došel až k pokladně. "Pod pohrůžkou použitím nože, kterým naznačoval bodání proti tělu poškozeného, požadoval po obsluze vydání peněz z pokladny. Dále požadoval, aby mu dal i svůj mobilní telefon, který měl položený u pokladny, což poškozený neučinil a mobilní telefon si schoval do kapsy. Poté, co pachatel opět zopakoval, aby mu poškozený vydal peníze, otevřel poškozený pokladnu, ze které si agresor vzal bankovky české měny v celkové výši 15 000 korun, dále nejméně 110 kusů jízdenek na městskou hromadnou dopravu v Plzni za 1 900 Kč, 20 kusů stravenek a 100 dolarovou bankovku," vyjmenovala mluvčí.

Poškozený pak využil nestřeženého okamžiku, kdy si pachatel vybíral peníze z pokladny, chopil se nože, který pachatel svíral v ruce a odzbrojil ho. Nato se lupič pokusil poškozeného udeřit pěstí do obličeje, poškozený se ale snažil bránit a údery vykrýval. "I přesto ho pachatel zasáhl, čímž mu způsobil zranění, které si ale naštěstí nevyžádalo lékařské ošetření," popsala Veronika Hokrová. Poškozený i s odebraným nožem utekl do zadní části prodejny mezi regály. Lupič pak po něm začal házet lahve s červeným vínem a z prodejny nakonec utekl. Napáchal škodu za dvacet tisíc korun.

Unikát z rukou pěstitelů. Žampiony z Kaznějova mají desetkrát víc vitaminu D

Policie se pustila do akce

Policisté na místě činu zajistili předmětný nůž, místo důkladně ohledali, zajistili stopy a pustili se do pátrání, které je přivedlo na stopu 42letého recidivisty. Povedlo se jim ho vypátrali ještě ten den, o pouhé čtyři a půl hodiny později. Pachatele našli na plzeňském vlakovém nádraží, i když se převlékl do jiného oblečení. Teď už pachatel sedí v cele. Je obviněný ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež, policie podala i návrh na jeho vzetí do vazby. Hrozí mu až deset let za mřížemi.