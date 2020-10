Zdánlivě nevinná společenská hra „Vadí nevadí“ se podle plzeňských strážníků zřejmě poněkud vymkla kontrole 28letému muži a jeho kamarádům.

Muž hrál „Vadí nevadí“, našli ho promrzlého v dámské košilce a podprsence | Foto: MP Plzeň

„Ti ho měli nad ránem vyhodit z bytu, to alespoň uvedl strážníkům, kteří ho před půl pátou ráno nalezli polonahého, jak se choulí u vchodu společnosti Obytné zóny Sylván na Palackého náměstí. Bylo chladno a on na sobě měl jen dámskou košilku, podprsenku a přes obličej roušku. Namířeno měl údajně domů,“ informovala mluvčí Městské policie Plzeň Jana Pužmanová. Dodala, že výtečník hlídce přiznal pár vypitých panáků slivovice a k tomu požití drogy extáze. Přivolaní záchranáři muže prohlédli a rozhodli o jeho následném umístění do protialkoholní záchytné stanice. Hra se mu tak pořádně prodraží.