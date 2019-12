Plzeňská Techmanie už nebude otevřena sedm dní v týdnu. Tento týden o tom rozhodlo její vedení. Ke kroku se uchýlilo kvůli nedostatku finančních prostředků zejména na personální náklady poté, co město Plzeň oproti minulým rokům snížilo Techmanii dotaci z deseti na tři miliony korun.

„Snížení finanční podpory z veřejných rozpočtů pro příští rok pro nás znamená, že budeme muset snížit objem mezd, a tím i rozsah našich činností. Musíme tak omezit provoz na šest dní v týdnu,“ vysvětlil ředitel Techmanie Vlastimil Volák. Dodal, že se vzdělávací centrum bude muset v příštím roce vypořádat s dotací nižší o 5,6 milionu korun.

Od Plzeňského kraje přitom Techmanie získala na roky 2020 až 2021 finance ve výši 14 milionů korun ročně. „Garantovali jsme 10 milionů ročně stejně jako v minulých letech. Když jsme se dozvěděli, že město dotaci radikálně zkrátilo, prosadili jsme ještě čtyřmilionové navýšení,“ sdělila Deníku náměstkyně hejtmana pro školství a cestovní ruch Ivana Bartošová s tím, že by ji mrzelo, pokud by Techmanie otevírací dobu omezila. „Je to naše obrovská deviza a trend, který popularizuje technické vzdělávání,“ dodala Bartošová.

Plzeňská radní pro školství Lucie Kantorová ve snížení dotace problém nevidí. „Vím, že například liberecká Techmanie je schopna hospodařit s třetinovými penězi. Myslím, že by se vedení Techmanie mělo zamyslet nad tím, jak provozní situaci vyřešit , aby to fungovalo,“ uvedla radní. Podle ní musí nyní město investovat hlavně do základních škol. „Za Techmanii jako vzdělávací centrum jsme rádi, nicméně není majetkem města a domnívám se tedy, že prostředky na ni vynaložené jsou adekvátní,“ uzavřela Kantorová.