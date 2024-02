Plzeňáci jej mohou vídat během zásahů v ulicích města, při zajišťování veřejného pořádku, demonstrací nebo rizikových sportovních utkání. Se svými kolegy má za sebou řadu záslužných činů, při kterých zadrželi pachatele trestných činů, zabránili škodám nebo pomohli zraněným osobám. Členem Pořádkové jednotky Městské policie Plzeň je strážník Štefan Chmelík už od jejího založení před patnácti lety. Je držitelem mnoha ocenění a zvláštního poděkování se mu nyní dostalo i v souvislosti s patnáctiletým výročím vzniku této jednotky.

„Sloužím na prvosledové hlídce a k řešení vzniklých závažnějších situací, kdy je ohrožen život nebo majetek, jsme vysíláni zpravidla jako první. Okamžitě vyjíždíme také na signál pultu centrální ochrany, pokud se jedná o objekt, do kterého vnikl pachatel. Často taky jezdíme podpořit hlídky ve vypjatých situacích, kdy dochází například k fyzickému napadání a k potyčkám. To se děje v poslední době relativně často, dnešní doba je hodně vyostřená,“ říká strážník s tím, že většina zásahů se odehrává v centru města, v okolí náměstí Republiky nebo na vlakovém a autobusovém nádraží, kde bývá zvýšená koncentrace asociálních problémových osob.

„Často zajišťujeme i fotbalové a hokejové zápasy. Z fotbalu bývají rizikové zápasy se Spartou nebo Ostravou. Pamatuji si třeba na rok 2011, to bylo při prvním titulu Viktorky. Ostraváci se snažili po posledním zápase překazit oslavy titulu a pokoušeli se vniknout na hřiště. Tak tehdy jsme s nimi měli veliký konflikt, když jsme se jim v tom snažili zabránit. To bylo hodně vypjaté. A se Spartou to někdy bývá podobné,“ popisuje některé zásahy plzeňský strážník.

Štefan Chmelík je i držitelem ocenění za statečnost. V roce 2021 jej spolu s kolegou zastavila na náměstí Republiky vyděšená žena a oznámila jim, že se v katedrále pohybuje bosý muž ozbrojený nožem. Ve chvíli, kdy vešli dovnitř, uviděli v uličce uprostřed chrámu stát mladého muže svírajícího v ruce nůž. Choval se zmateně, strážníci jej okamžitě vyzvali pod hrozbou namířené služební zbraně, aby nůž zahodil a lehl si na zem. Muž výzvy naštěstí uposlechl a strážníci mu nasadili pouta.

K pořádkové jednotce nastoupil Štefan Chmelík před patnácti lety, ale u Městské policie Plzeň je už 28 let. Dříve pracoval jako plavčík v Německu v Bavorské Rudě, ale jak sám říká, tahle práce jej baví mnohem víc.

„Musel jsem se ale naučit být asertivní a umět rozlišit, co je nebezpečné a co není. Za těch 28 let to už dokážu vycítit, co můžu v jaké situaci očekávat,“ uzavírá zkušený strážník.

Ročně jsou členové pořádkové jednotky Městské policie Plzeň nasazováni v průměru do šedesáti bezpečnostních opatření a jednotka tzv. těžkooděnců čítá 27 členů.