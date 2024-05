Pobodaná žena byla v úterý odpoledne nalezena v centru Plzně. I přes snahu záchranářů, kteří ji resuscitovali, po převozu do nemocnice zemřela.

V centru Plzně našli pobodanou ženu, po převozu do nemocnice zemřela. | Foto: Deník/Pavel Bouda

„Aktuálně se zabýváme úmrtím ženy v centru Plzně, kdy s největší pravděpodobností jde o násilný trestný čin, který si převzali krajští kriminalisté,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Burešová s tím, že bližší informace zatím nelze uvést. Pouze požádala případné svědky, kteří se pohybovali okolo 15. hodiny v okolí Křižíkových sadů a mohli by policii pomoci, aby volali linku 158.

„Ženu středního věku jsme za kontinuální resuscitace transportovali v kritickém stavu na Emergency Fakultní nemocnice Plzeň,“ sdělila krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Andre Divišová. I přes snahu lékařů ale žena vážným zraněním podlehla.

Podle zjištění Deníku by měla být mrtvou bezdomovkyně původem ze Slovenska. Zemřela na následky bodného zranění do břicha.

Neuvěřitelné. Muž se snažil vyšplhat na radnici pro vlajku, zřítil se na zem

Obyvatele Plzně násilný čin v centru šokoval. „Jela jsem okolo a viděla desítky policistů. Říkala jsem si, co se tady asi stalo. Nenapadlo by mě, že by mohlo jít takhle odpoledne v centru Plzně o vraždu," uvedla Deníku žena, která místem procházela.