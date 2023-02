Ve Sportovním areálu na Prokopávce v Plzni-Bolevci už veřejnosti slouží čtyři nová hřiště na plážový volejbal. Díky nafukovací hale je mohou lidé využívat i v zimních měsících.Zdroj: MMPVýstavbu hřišť, která započala v květnu loňského roku, realizovala společnost Sportovní podlahy Zlín, do provozu bylo sportoviště uvedeno v úterý 14. února.

„Sport a jeho infrastrukturu naše město dlouhodobě podporuje. Věřím, že tato investice na Prokopávce rozšíří možnosti sportovního vyžití plážovým volejbalistům nejen z Lochotína a okolí, ale přiláká profesionály i amatérské nadšence z celé Plzně. Mám radost, že se nám komplex podařilo rozšířit a hřiště včetně dalšího zázemí vystavět v řádném termínu. Věřím, že podobnými investicemi dokážeme přivést ke sportu ještě více Plzeňanů, což je náš cíl,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Celkové náklady na výstavbu jsou 21,5 milionů korun bez DPH. „Čtyři hřiště včetně pneumatické haly s dvouplášťovým systémem mají rozměry 46x31x11 metrů. Pro jejich osvětlení je použito šest osvětlovacích stožárů. K pneumatické hale je přistavěna budova technického zázemí včetně venkovních sprch,“ popsal radní pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáš Morávek.

Napojení areálu na dopravní infrastrukturu zůstává stejné. „Pro návštěvníky doplněného sportoviště slouží stávající parkování s dostatečnou kapacitou a pro imobilní případně ocelová rampa,“ upřesnila vedoucí Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně Veronika Vítová.

Moderní sportovní areál město zprovoznilo v červenci 2021. Rekonstrukce celého sportoviště za více než 200 milionů korun bez DPH začala v září 2019. Do budoucna chce město do areálu i nadále investovat a rozšiřovat ho. Prokopávku provozuje od roku 2016 TJ Lokomotiva Plzeň, město s klubem uzavřelo nájemní smlouvu do konce roku 2033.