Uzavřen bude pro individuální automobilovou dopravu i MHD, chodci a cyklisté budou moci přes most přejít.

Stávající více než 15 let starý povrch, který dosud prošel jen drobnými opravami, se musí obnovit, aby se nešířily trhliny a nebyla poškozena izolace mostu. „Při opravě vozovky bude odfrézováno svrchních pět centimetrů stávajícího asfaltového povrchu a poté bude položena nová asfaltová vrstva. Ve finále bude také obnoveno vodorovné značení na vozovce. Během opravy bude obnoven nátěr zábradlí,“ popsal náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule a dodal: „Oprava byla naplánována záměrně na víkend, kdy je nižší provoz, aby co nejméně omezila ty, kteří přes most projíždějí pravidelně například do práce.

Uzavírka mostu ovlivní jak individuální automobilovou dopravu, tak i tu městskou. Autobusové linky č. 29 a 30 budou po dobu opravy v obou směrech mezi Doubravkou (Masarykovou ul.) a Slovany (Částkovou ul.) vedeny odklonem (více zde) po Rokycanské, U Prazdroje, přes most Nad nádražím do Lobezské. V tyto dny budou pro obě linky zrušeny zastávky „U Pietasu“, „U Astry“ a „Rolnické náměstí“. Na objízdné trase budou autobusy linek 29 a 30 zastavovat mimořádně na zastávce linek 11, 15, N3, N6 „Letná“ na Rokycanské, kde by měly být autobusy ve stejných časech jako na zastávkách „U Pietasu“. Po této trase povede také objížďka pro individuální automobilovou dopravu. Povrch chodníků, na který navazuje cyklopruh v křížení Lobezské, Částkovy a Sušické ulice, projde jen drobnými opravami, takže pěší i cyklisté budou moci přes most přejít.