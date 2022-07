„Musíme obnažit most až na klenbu v jeho starší části a rámovou konstrukci v té novější. Pak opravíme klenbu a kamenné opěrné zdi, betonové konstrukce budou sanovány. Poté bude provedena nová izolace a nad ní ochranná vrstva ze železobetonu, následně bude vybudováno celé souvrství vozovky. Most získá na krajích nové římsy a zábradlí, vozovka bude zúžena a chodníky rozšířeny. Spolu s opravou mostu proběhne i vynucená výměna vodovodu. Ten je totiž veden mostní konstrukcí,“ popsal Václav Šašek ze Správy veřejného statku, který má stavbu na starosti.

Naprostá katastrofa, hodnotí lidé i radnice uzavírku hlavního tahu

Oprava mostu bude probíhat po polovinách tak, aby zůstal vždy průjezdný jeden pruh komunikace. Od 18. července do konce listopadu tak bude most pro individuální dopravu uzavřen. Vozy MHD budou moci projíždět po stavbou nezasažené polovině mostu, pěší přecházet po chodníku. Během budování přeložky vodovodu ale nebude možné v Liticích několik dní odbočit z Klatovské ulice do Řepné, jež bude zaslepena. Vjezd do Řepné ulice tak bude možný jen ve směru od přivaděče. Individuální automobilová a nákladní doprava bude odkláněna na dálniční přivaděč.

Kamenný most s jedním polokruhovým obloukem překonává potok uprostřed Litic, které jsou od roku 1990 součástí Plzně jako její Městský obvod Plzeň 6-Litice. Nosnou konstrukci mostu tvoří kamenná klenba s kamennými opěrami, která byla na povodní straně rozšířena o železobetonovou monolitickou desku založenou na železobetonových opěrách. Koryto potoka, který teče pod mostem, je regulováno betonovými zdmi se dvěma opěrami, u kterých je uložena kanalizace. Ve vysoké části těla mostu byla dodatečně v polovině 19. století osazena barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Ta je jako jediná památkově chráněná, a proto bude během stavby chráněna bedněním. Litice při této příležitosti pátrají po historických fotografiích mostu, které pomohou lépe zmapovat jeho historii. Vyzývají proto pamětníky, zda by poskytli úřadu k zapůjčení historické fotografie této stavby, jejíž postupné stavební proměny nejsou dostatečně zdokumentovány, případně je poslali v elektronické formě na postaumo6@plzen.eu.

Mapa objížďky.Zdroj: MMP

„Příjezdová komunikace do Plzně, na které se most nachází, byla vždy klíčovou nejen pro obyvatele Litic, ale i pro ty, kteří do Plzně přes Litice jeli. Teď, když je to do Plzně rychlejší po přivaděči, nebude uzávěra mostu při opravě pro běžný provoz řidiče tak omezovat,“ doplnila litická starostka Blanka Kantová.