Most přes Bradavu půjde k zemi, řidiči zatím využijí provizorní stavbu

Řidiči začnou v noci na pondělí jezdit přes provizorní most přes řeku Bradavu ve Spáleném Poříčí. Stávající most na silnici I/19 totiž půjde k zemi a bude i s lávkou pro pěší zdemolován. Na jeho místě pak bude vybudován most nový a následně dojde i k úpravě nábřežních zdí.

Most přes Bradavu půjde k zemi, řidiči zatím využijí provizorní stavbu. | Foto: ŘSD

"Důvodem pro stavbu nového mostu je již nevyhovující prostorové uspořádání stávajícího mostu. To v současné době způsobuje značné dopravní komplikace, kdy jeho šířka neumožňuje například míjení dvou autobusů nebo nákladních aut. Výstavbou nového mostu budou tyto komplikace odstraněny," vysvětluje Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic. Řidiči se musí připravit na omezení. Provoz bude veden jedním směrem kyvadlově po provizorním mostě. Po dobu stavby pak bude uzavřena křižovatka I/19 a III/17715 (ul. Republikánská). Objízdná trasa ze silnice III/17715 na silnici I/19 bude vedena přes silnici III/17711. Pro místní dopravu bude objízdná trasa vedena přes místní komunikaci (ulice Pod Obecníkem), navazující polní cestu a silnici II/117. Stavba nového mostu by měla stát přes 37 milionů korun, jeho dokončení je plánováno na listopad letošního roku.