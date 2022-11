Práce na rekonstrukci 130 metrů dlouhého mostu přes Ohři u Žatce z roku 1907 za 183 milionů korun spustila Správa železnic (SŽ) loni v červnu, hotovo má být na začátku příštího roku. „Most je nyní ve zkušebním provozu. Rychlost vlaků na něm je stanovena na 70 kilometrů v hodině,“ sdělila mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová. Před rekonstrukcí se po něm nákladní vlaky a rychlíky, po trati jezdí linka Most – Chomutov – Žatec – Plzeň, ploužily desítkou.

SŽ zároveň s výměnou mostní konstrukce přes Ohři mezi Žatcem a Libočany provedla rekonstrukci dvojice mostů přes polní cestu a potok Leska v nedalekých Kněžicích u Podbořan. Sanací prošel rovněž nestabilní násep mezi oběma mosty.

Smyslem nemalých investic do trati je mimo jiné odstranění míst, kde musí vlaky kvůli špatnému technickému stavu objektů zpomalovat. Loni například proběhla oprava trati Žatec – Plzeň mezi Kryry a Vroutkem na Podbořansku. „Cílem je zvýšení rychlosti vlaků,“ vysvětlil před spuštěním investice mluvčí SŽ Dušan Gavenda. Traťová rychlost mezi Kryry a Vroutkem byla 60 až 70 kilometrů v hodině, po opravách se zvýšila na stovku.

Další připravovanou stavbou na trati je náhrada mostů na severu Plzeňska. „První z mostů překonává řeku Střelu nedaleko chatové osady Pod Vrážným. Rekonstrukcí projde i blízký 133 metrů dlouhý Malý Plaský tunel, kde se zatěsní průsaky, vybudují bezpečnostní výklenky a nová středová stoka,“ popsala Nela Eberl Friebová. Druhý most, u kterého se plánuje rekonstrukce, je stejně jako první z roku 1872 a překonává Mladotický potok nedaleko mladotické železniční zastávky. Obě stavby chce ŘSD zahájit v roce 2024, mosty budou mít nové ocelové konstrukce.

Přes to všechno to na podstatné zkrácení cestovní doby nestačí. Na trati jezdí motorové rychlíky společnosti GW Train Regio, 107 kilometrů dlouhou cestu mezi Plzní a Žatcem urazí podle jízdního řádu bez jedné minuty za dvě hodiny. Před čtyřiceti lety ji tehdejší rychlíky Plzeň – Děčín a Plzeň – Liberec jezdily přibližně stejnou dobu. Rozdíl je v tom, že dnes mezi Plzní a Žatcem staví na sedmi místech, v roce 1982 to bylo na třech.

Aby se výrazně zvýšila průměrná rychlost vlaků, která se pohybuje lehce nad padesáti kilometry v hodině, byla by potřeba rozsáhlá modernizace trati spojená s elektrifikací a změnou trasy s narovnáním oblouků. To se v nejbližších letech ale nepřipravuje.