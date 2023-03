Vynášení Morany, ale někdy také Mořeny či Mařeny, bývalo v minulosti výhradně dívčím zvykem, praktikovaným zejména v příměstských oblastech Plzeňska.

Vynášení Morany a vítání jara v Plzni | Video: Deník/Pavel Bouda

Dívky nosívaly Moranu od stavení ke stavení a za tradičního popěvku Smrt nesem ze vsi, nové léto do vsi společně koledovaly. Na určeném místě Moranu sprovodily ze světa spálením, vhozením do vody nebo zakopáním. Zpět do vesnice přinášely léto v podobě nazdobeného a opentleného stromku.

V Plzni se tuto neděli 26. března tento zvyk připomněl společným průvodem, který vyšel od budovy Západočeského muzea a vydal se Šafaříkovými sady přes mlýnskou strouhu a Štruncovy sady až k soutoku Mže a Radbuzy, kde byla Morana symbolicky zapálena a vhozena do Berounky.

Farmářské trhy na náměstí Republiky začaly. Zájem byl velký

Celou akci zasvěceným slovem provázel Michal Chmelenský a hudbou Dětský folklorní soubor Mladinka.