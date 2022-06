V Plzni zažívají takovéto podniky rozmach posledních několik let. Zákazníci zde podle podnikatelů vyhledávají především dnes tolik oblíbená vejce Benedikt. Pokud si na nich chcete v centru Plzně pochutnat během víkendu, je lepší mít rezervaci. „Zajít si na dobrou snídani dnes vnímám jako velký trend. Během víkendových snídaní máme většinou vždy plno. Není obvyklé, že by přišel zákazník bez rezervace a našel volný stůl,“ říká Jakub Koreis, který si v centru Plzně otevřel před třemi lety svoji vlastní kavárnu Walter. Jak Koreis dodává, zákazníci dnes preferují spíše slané snídaně. „Trendy jsou hlavně vejce Benedikt, což je prostě věc, kterou nikdy nemůžeme vyndat z nabídky. Oblíbený je také avokádový chléb nebo chleba ve vajíčku s hořčičnou holandskou omáčkou. Určitě už to není tak, že by dnes lidem stačila míchaná vajíčka nebo hemenex a byli spokojení. Chtějí něco nápaditého a to je dobře. Doba jde dopředu a my se zákazníkům snažíme vyjít vstříc,“ vypráví dále majitel oblíbené plzeňské kavárny.