Sportovní vůz, jaký se v Čechách jen tak nevidí, si ke čtyřicátým narozeninám pořídil známý plzeňský moderátor a podnikatel Míra Hejda. Ten se automobilem Lamborghini Huracán Tecnica pochlubil na sociálních sítích i ve svém kanálu na YouTube.

„Poslední atmosférická V10 bez elektronického zásahu, čistých 640 koní na zadní nápravě. Objem 5,2 litru. Zrychlení z nuly na sto za 3,2 vteřiny, maximálka 325 km/h. Auto váží 1379 kg, to znamená poměr je 2,15 kg na jednoho koně,“ představitel svůj vysněný vůz Hejda, jehož manželkou je Zorka Hejdová, taktéž známá moderátorka. Plzeňan, který je láskou k automobilům známý, si pochvaluje vlastnosti svého nového mazlíčka. Pořídil pro něj speciální registrační značku - LAM B0000.

Hejda přiznal, že k takovému nádhernému speciálu ale byla cesta dlouhá. První vůz, s nímž jezdil, byla tátova Škoda 105. Jeho první vlastní auto byl ojetý Fiat Tipo, pak prostřídal několik aut od značky Ford, poté přišla řada na auta dalších značek. Jel už v hodně automobilech, a skvělých, ale to nejnovější je podle něj úplná bomba.

„Na všechny apeluju, aby si také šli za snem, byť se může zdát jeho uskutečnění nemožné,“ řekl a dodal: „Bláznivé, často až nereálné sny, jsou nejlepší motivace. Mít to, je jedna věc, ale ta cesta, která k tomu vede, je někdy daleko víc. Takže jestli máte svoje sny, za kterými si jdete, tak to děláte správně a pokračujte v tom. Jen je neoddalujte do nekonečna, žijeme tady a teď. A taky tu nebudeme vždycky. Plňte si svoje sny.“

Hejda přiznal, že si auto pořídil i jako investici, jeho cenu neprozradil. To, že musel sáhnout hluboko do kapsy, potvrzuje i fakt, že v současné době najdete v ČR v nabídce inzertních portálů jedno jediné Lamborghini Huracán Tecnica. Je mírně ojeté, majitel za něj chce devět milionů korun.