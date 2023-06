Na celých jedenáct dní si rozložili mladí kamenosochaři a restaurátoři kamene svá pracoviště přímo před pobočkou své školy na Zámeckém náměstí v Plzni-Křimicích, kde se konalo sochařské sympozium Střední umělecko-průmyslové školy Zámeček s názvem Kameny přicházejí.

Až do 26. června mohli kolemjdoucí sledovat, jak sochařská umělecká díla s názvy Vlna, Bobr, Blízkost, Zajíc, Kostičky a Pramen postupně vznikají.

„Je to už desáté sochařské sympozium naší školy. Začínali jsme kdysi v plzeňské zoologické zahradě a zatím poslední sympozium bylo před čtyřmi lety v Plzeňském Prazdroji. Toho letošního se účastní 19 studentů z prvních třech ročníků sochařského oboru naší školy. Mohli si sami navrhnout, co budou tvořit, ale měli trochu inspiraci. Místní křimické zastupitelstvo totiž vybralo lokality, kam by hotové sochy chtělo umístit. Tam zůstanou trvale, jen se k nim vybudují ještě podstavce. Některé budou v přírodě u řeky, některé ozdobí místní zástavbu,“ vysvětluje Jaroslav Šindelář, vedoucí sochařského oddělení Umělecko-průmyslové školy Zámeček. Konečná podoba soch je k vidění na sympozium.zamecek.cz, kde mohli lidé i hlasovat.

Kromě pohledu na vznikající sochy se mohli diváci zúčastnit i komentovaných prohlídek jednotlivých stanovišť, navštívit kamenosochařský trenažér nebo se seznámit se sochařským nářadím. Současně byly v budově Ateliérů Křimice vystavena již hotová díla klauzurních prací studentů školy z různých ročníků a oborů.