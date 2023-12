I díky zvučným jménům jako Emmons, Jícha nebo Straka, která mohou být vzorem pro malé sportovce, je Plzeňský kraj vnímán také jako líheň sportovních talentů. Co vše pro mladé sportovce dělá krajský úřad?

Náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Jedním z diskutujících panelistů v rámci akce Setkání s hejmanem Plzeňského kraje, byl Vladimír Kroc, náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu. V gesci školství nechybí podpora sportu a také sportovišť. Plzeňský kraj se může pochlubit řadou úspěšných osobností na poli sportu. Jak tedy Plzeňský kraj podporuje sport? Kam investuje finanční prostředky a proč? Na to se ptáme právě Vladimíra Kroce.

Plzeňský kraj se může pochlubit řadou úspěšných sportovců světového jména. Ať už je to Petr Čech, Filip Jícha nebo Kateřina Emmons. Mohou být vzorem dnešním mladým sportovcům, kteří ale potřebují často vést a podpořit. Jak na to jde kraj?

Rozhodli jsme se před časem trochu „kopnout“ do podpory sportu. Cílíme právě hlavně na děti a mládež. Rozhodně neinvestujeme do extraligových sportů. Máme teď nastavený systém podpory dětí a mládeže, které zastřešují sportovní kluby a akademie. Peníze, které jim dáváme, nejsou nikdy pro klub do jeho rozpočtu, ale jdou přímo talentovaným a nadaným sportovcům napříč sporty. Jsou to kolektivní sporty, cyklistika, atletika, triatlon, tenis, golf a samozřejmě fotbal a hokej či házená jako populární sporty v celé ČR. Jako první se nám osvědčil tento systém na spolupráci s Nadačním fondem regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje. A proto jdeme touto cestou dál. V současné době připravujeme spolupráci také pro basketbalisty a volejbalisty. Snažíme se spravedlivě podporovat ty, kteří mají talent a podporu potřebují, ale napřímo a transparentně. V letošním roce jsme na tuto podporu vynaložili téměř 26 milionů korun.

Hejtman Rudolf Špoták: Žáci potřebují prostor a motivaci

Další stranou mince sportu jsou různorodá sportoviště, která často potřebují modernizaci, aby se mladí sportovci měli kde připravovat. Jak kraj podporuje tuto oblast?Jsme si vědomi toho, že moderní sportoviště není všude dostupné, proto pravidelně podporujeme budování a modernizace sportovišť, která jsou ve vlastnictví škol, školských zařízení a obcí. V letošním roce jsme pomohli modernizovat řadu hřišť i se zázemím a šatnami, a to celkem za 30 mil. Kč. Uveďme například modernizaci a rekonstrukci šaten a kompletního zázemí pro sportovce ve sportovní hale v Tachově, objekt zázemí a šaten sportovního areálu ve Štěnovickém Borku, rekonstrukci fotbalového hřiště a jeho oplocení TJ Plzeň-Košutka nebo víceúčelová hřiště u základních škol v Bezděkově a Boru či obci Hradec. Věřím, že i taková podpora přivede ke sportu nebo alespoň pohybu řadu dalších dětí, které se prostřednictvím sportu zároveň mnohé naučí a vybudují si řadu přátelství.