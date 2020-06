V prvním případě na rybníku Okružinka u Líní se jednalo o mládě husy velké, které spolklo rybářský návazec a tahalo za sebou asi dvacet metrů utrženého vlasce.

„Vyrazili jsme na lokalitu s Radkem Zemanem krátce před setměním v naivní představě, že zamotané mládě najdeme, za pomocí kajaku odchytíme, ošetříme na místě a vrátíme rodině. Jaké však bylo naše překvapení, když většina mláďat se zdatně potápěla a plavala pod vodní hladinou několik metrů,“ popisuje jeden z květnových zásahů Karel Makoň ze záchranné stanice.

I kvůli vypuklému zmatku, který navíc mezi husami vypukl, nešlo zamotané mládě najít. To se povedlo až, když husy vylezly za potravou do přilehlého pole vojtěšky. „Oddělili jsme husy od vody, Radek mládě s vlascem našel, doběhl a odchytil. To se už ale stmívalo a bez rentgenu jsme na místě hluboko polknutý rybářský vlasec ze žaludku vytáhnout nedokázali,“ pokračuje dál Makoň.

Dojeli tedy na veterinární kliniku v Černicích, kde doktorka Alena Milichovská house zrentgenovala a vlasec ze žaludku vytáhla. Druhý den ráno se pak mládě vrátilo zpátky na rybník. „Husy jsou jedny z nejvíce vnímavých a sociálně vyvinutých volně žijících zvířat, vazba mláďat na rodiče a obráceně je tak velká, že bychom se my, lidé, mohli hodně přiučit. Návrat mláděte k rodině byl tak nefalšovaně dojemný, že i přísedící rybáři nevěřili vlastním očím,“ dodává Makoň k prvnímu popisovaných případů.

Vážnější zranění museli o pár dní později řešit na Voleském rybníku u Mariánského Týnce u samce labutě. Na volno venčený pes se dostal blízko k hnízdu, kde seděla samice na vejcích a labuťák jej začal bránit. Ze souboje, který nemohl vyhrát, pak vyšel s ošklivě zlomeným levým křídlem. „Bylo nutné vše vyřešit co nejrychleji. Odchytit samce, převézt na ošetření a amputaci a okamžitě samce zase vrátit. To vše ideálně během několika málo hodin, což se nám všem a našemu týmu čítajícímu ve finále celkem šest lidí podařilo za rekordních pět hodin! Děkuji všem, co se na realizaci spolupodíleli,“ uzavírá Makoň.

Dnes už pár vodí mláďata a rodina je celá.