Žena skončila po nárazu do stromu v péči lékářů.

Noční nehoda za Černicemi. | Foto: HZS PK

Opilá devětadvacetiletá řidička bourala v noci na úterý na silnici za Černicemi ve směru na Losinou. Pohádala se s přítelem a krátce před půl třetí hodinou ranní sedla do auta a vyrazila na vyjížďku. Daleko však nedojela. "Vyjela mimo komunikaci a narazila do stromu," uvedla mluvčí policie Michaela Raindlová. Mladá žena nadýchala 2,69 promile. Do péče si ji poté převzali záchranáři. Vyvázla s lehčím zraněním.