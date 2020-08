Mladá maminka bojuje s následky onkologické léčby, i tak se snaží pomáhat

Zdravotní sestřička Šárka Šteinochrová bydlí se svým manželem a tříletým synem v Plzni. Před dvěma lety, kdy jí bylo 25 let, jí lékaři diagnostikovali Hodgkinův lymfom neboli nádorové onemocnění lymfatických tkání. Rána to byla pro rodinu o to horší, že ve stejnou dobu podstupovala onkologickou léčbu i Šárčina maminka.

Mladé mamince Šárce z Plzně lékaři před dvěma lety diagnostikovali Hodgkinův lymfom. | Foto: archiv rodiny