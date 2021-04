Deník na návštěvěZdroj: Deník

Dvě ledové plochy, fitness centrum nebo velká tělocvična. Namísto starého tréninkového hřiště pro fotbalisty vyroste v Černicích velké sportovní centrum.

„O vybudování nového sportoviště v Plzni jsem začal uvažovat před šesti lety. Tehdy jsem se poprvé porozhlížel po vhodné lokalitě, která je ještě sportem nepolíbená. Zjistil jsem, že právě v Černicích je sportovišť poměrně málo. Navíc si myslím, že jsou jednou z nejhezčích částí Plzně, takže mi přišla škoda, kdyby se v tomto směru neposunuly dál,“ vysvětluje Jan Heřman ze společnosti Game Sports Center, která má výstavbu nového sportovního centra za více než 250 milionů korun na starosti. „Černice nám s naším záměrem vyšly vstříc. Osmý obvod má sice připraven svůj vlastní projekt na vybudování nového sportovního areálu, ale s paní starostkou jsme domluveni, že se činnosti obou sportovišť nebudou dublovat. Oba sportovní areály nepochybně pozvednou Černice zase o kus výše,“ uvádí Heřman.

Nové sportovní centrum by mohlo sloužit obyvatelům širokého okolí, kteří mají dnes nejbližší fitness centrum až na Slovanech. Vedle fitness centra budou v areálu také dvě ledové plochy, tělocvična pro míčové sporty, restaurace s kavárnou, ubytování pro sportovce a prostor pro venkovní aktivity, volně přístupné pro obyvatele Černic. „Jediné větší fitko je vlastně až v Galerii Dvořák, což je pro obyvatele Černic a okolí poměrně daleko. Chtěli bychom tu proto vytvořit sportovní centrum, které by bylo spádovou oblastí pro obyvatele Černic, Radobyčic, Starého Plzence, ale i Losiné a Štěnovic. Centrum bude navíc stát u cyklostezky, jejíž výstavbu mají Černice v budoucnu v plánu, takže se tu budou moci zastavit i cyklisté a dát si v restauraci nějaké dobré jídlo a pití,“ říká dále. „Rádi bychom, aby sportoviště stálo do tří let. Chtěli bychom na něm mít zelenou střechu a také fasáda by měla být zelená,“ dodává. Sportovní centrum, ve kterém by pracovalo asi 30 zaměstnanců, by využívaly jak školy a školky, tak široká veřejnost. „Školy, školky a místní Sokol by mohly areál využívat v zimních měsících v dopoledních hodinách, odpoledne by pak sloužilo pro komerční účely. Celá lokalita je navíc skvěle dopravně dostupná – cílit proto chceme i na zahraniční hosty, jako např. týmy KHL. Sportoviště bude totiž prakticky kousek od letiště. Na závěr bych chtěl poděkovat paní starostce a radním města Plzně, bez jejichž podpory by tento záměr nebyl vůbec možný,“ uzavírá Heřman.