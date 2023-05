Na mimořádném brífinku k projektu gigafactory se v Dobřanech mluvilo o náhradě za letiště v Líních, které by kvůli stavbě továrny zaniklo, ale také o společném podniku státu a obcí, jež mají v areálu pozemky. Obce by tak mohly rozhodovat, komu se kromě Volkswagenu prodají další pozemky průmyslové zóny.

Letiště Líně | Foto: ČTK

Původně se dvěma zásadními informacemi předstoupil v Dobřanech před novináře na mimořádném tiskovém brífinku k projektu gigafactory ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Ta třetí zazněla až v jeho závěru a týkala se náhradního letiště pro piloty a aerokluby ze současného armádního letiště v Líních, kde Volkswagen plánuje továrnu na výrobu baterií do elektromobilů za 120 miliard postavit. „Ve formě studie proveditelnosti nyní prověřujeme několik vytipovaných míst pro výstavbu náhradního letiště se dvěma favorizovanými lokalitami. Těmi jsou Chotěšov a Dobřany,“ prozradil ministr Síkela.

„Co se týče Dobřan, uvažuje se o lokalitě na Vysoké, kde původně někdy ve 30. letech minulého století bylo staré letiště a až později se přesunulo tam, kde je dnes,“ podotkl starosta Dobřan Martin Sobotka. Do nových prostor by se podle Síkely měla přesunout i letecká záchranná služba.

Dvanáct miliard. Plzeň vyčíslila dopady stavby gigafactory v Líních.

Ministr Jozef Síkela však přijel do Dobřan původně se dvěma návrhy spolupráce státu a obcí, které nabídl starostům z okolí stávajícího armádního záložního letiště Líně. Prvním z nich bylo ujištění, že maximální plocha průmyslové zóny bude 200 hektarů a dalších 80 hektarů zůstane pro veřejné stavby, například rozvodnu elektřiny a další objekty, které budou sloužit i pro jiné účely a negenerují žádná další pracovní místa. „Požadavky obcí jednoznačně stvrdí změna zásad územního rozvoje, kterou právě připravujeme. Bude zahrnovat významné zmenšení budoucího podnikatelského parku, oproti původním plánům a také snížení počtu zaměstnanců, kteří zde budou pracovat," oznámil ministr.

„Za nás tuto garanci pana ministra bereme jako vstřícný krok, protože pro nás by tak skončilo jednadvacetileté úsilí, kdy se už od roku 2002 snažíme tuto zónu zmenšit. Uvědomujeme si totiž, že původních 700 hektarů může přinést tolik problémů, že je území nebude schopné absorbovat," reagoval na informaci Sobotka.

Druhým důležitým sdělením bylo představení unikátního a v České republice ojedinělého modelu spolupráce mezi státem a obcemi. Ten spočívá v založení společného podniku, díky kterému získají dotčené obce jistotu, že budou mít v budoucnu vliv na další rozvoj parku a okolních pozemků. „Chceme na celém projektu spolupracovat jako partneři. Nyní budeme s obcemi vyjednávat o konečné podobě podniku a o rozdělení pravomocí. Uvědomujeme si, že jeho vznik může být během na dlouhou trať a bereme v potaz, že obce budou od nás potřebovat záruky o dojednaných změnách co nejdříve," oznámil ministr Síkela.

Tisíce lidí přišly na letiště do Líní. Výstavbu gigafactory místo něj nechtějí

Obce vznik takovéto akciové společnosti vítají, protože by mohly rozhodovat o tom, komu se prodají kromě prvního investora další pozemky průmyslové zóny. „Pro nás to znamená, že bychom se dostali z pasti. My jsme někdy v říjnu měli příslib z Ministerstva průmyslu a obchodu, že nebude překročen limit 5000 zaměstnanců, ale nikdo nevěděl, jak to zajistit. Pokud bychom byli schopni ovlivnit lokalizaci dalších investorů, tak bychom získali možnost nejen ovlivnit ten počet, ale do jisté míry i jejich skladbu, což je pro nás velmi důležité," vysvětlil Sobotka s tím, že věci by měly být nyní dotaženy ve zrychleném tempu ideálně do prázdnin do takové podoby, aby se daly i podepsat.

Podle Síkely bude do prosince letošního roku uzavřená finální dohoda mezi ČR a Volkswagenem. „Máme stanovené podmínky, něco proběhne příští týden. Máme dohodu že všechny projektové věci začnou běžet, až bude toto finální rozhodnutí,“ řekl ministr.