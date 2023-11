Místo kasáren vyroste na Slovanech nová městská čtvrť

Už do dvou let by se na místě bývalých vojenských kasáren v Plzni na Slovanech mohly začít stavět stovky nových bytů.

V opuštěném areálu slovanských kasáren má vyrůst nová městská čtvrť. | Video: Deník/Pavel Bouda