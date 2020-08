Poblíž Mantova na jižním Plzeňsku je k vidění opravdová rarita.

Historická fotografie místa. | Foto: Foto: Obec Chotěšov

Na bývalém železničním mostě na řece Radbuze u Mantova na jižním Plzeňsku se z vody tyčí žulový pilíř a na něm dřevěná chatka. K té ale nevedou žádné schody či příjezdová cesta. „O tajemném srubu se říká, že v něm žije čarodějnice,“ vypráví místní obyvatelka Martina. Pilíř byl dříve součástí železniční vlečky, která vedla ze Stoda do Chotěšova. „V místě stála železniční trať vedoucí do Chotěšova na Metálku, kde se dříve nacházely černouhelné doly,“ vysvětluje místostarosta Chotěšova Pavel Malina s tím, že most byl v padesátých letech zdemolován.