Carimex má od roku 2020 nového majitele, je jím společnost RP Letná, která vlastní více než polovinu plochy. Zbytek je v majetku města.

Squateři si našli nové útočiště

„Na tomto projektu pracujeme již přes dva roky. Firma BC Real si vzala na starost výstavbu bytů, které budou situovány směrem k řece Úslavě. Z tohoto důvodu jsme obchodní centrum, které zde vyroste, nazvali „Obchodní centrum Úslava“. Firma InterCora zrealizuje obchodní část objektu, včetně napojení na inženýrské sítě,“ řekl jednatel InterCory Ivan Hlaváček.

Právě s napojením na inženýrské sítě je podle něj problém. „Pod Carimexem leží inženýrské sítě, na kterých se nesmí stavět. Jsou tam vodovody a kanalizace, které jsou nepřeložitelné. Kdyby se měly přeložit, musela by se rozbourat půlka Plzně. Budoucí objekty se proto musí umístit do volných ploch mimo sítě,“ vysvětlil dále Hlaváček.

Podél Rokycanské vznikne podle něj výšková budova s administrativním a obchodním centrem s potravinami. „Konkrétně s prodejnou Lidl a rychlým občerstvením, kde si lidé objednají jídlo přímo z auta. Součástí areálu budou samozřejmě i parkoviště, a to jak u budovy na povrchu, tak podzemní. Důraz bude mimo jiné dále kladen na architekturu objektu a zeleň, se kterou se v místě počítá. Carimex bychom chtěli zbourat příští rok, nejpozději na konci roku 2023. Kdybychom měli územní rozhodnutí, tak ho zbouráme hned zítra, nicméně to právě ještě nemáme. Jednáme s městem, jak to celé zkoordinovat, abychom našli shodu,“ dodal Hlaváček. Stavět se podle něj začne v roce 2024.

Zboří se Carimex?

InterCora, BC Real a RP Letná nyní připravují memorandum o spolupráci s městem Plzní. „Řekli jsme si, že pokud chtějí firmy naše pozemky, tak musí skleněné peklo nejdřív zbourat a my jim je pak prodáme. A to je domluvené,“ uvedl primátor Pavel Šindelář. Po podpisu smlouvy budou převod pozemků schvalovat plzeňští zastupitelé.

Dlouho neobývaná budova Carimexu na Letné měla být původně administrativním objektem s autosalonem, později rozšířeným o sklad. Objekt je legální jen zčásti, několik přístaveb a horní tři patra nemají stavební povolení. Dodatečné stavební povolení na tři horní patra postavená načerno město odmítlo vydat. Už přes 20 let se zchátralý objekt nedaří odstranit.