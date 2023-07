V prostoru původní vrátnice v areálu v Cukrovarské ulici vzniklo nové zázemí pro lidi v nouzi. Vybudovalo ho město Plzeň, od kterého má areál v dlouhodobé výpůjčce Diecézní charita.

Své místo tam najdou i organizace poskytující terénní sociální služby a také Český červený kříž. Za demolici původní budovy a následné stavební práce, které trvaly přibližně rok, město zaplatilo 4 miliony korun. Celý objekt je bezbariérový a sloužit začne od srpna.

První část je navržena jako koupelna. Místnost je vybavena sprchou, umyvadlem, klozetem. Podlaha je opatřena protiskluzovou dlažbou.

„Organizace zajišťující terénní sociální službu tam mohou klienta kdykoliv přivést, počkat, až se osprchuje, pokud je imobilní, mohou mu pomoci. K dispozici bude i náhradní oblečení. Služba bude v provozu celoročně, myslím, že velký přínos bude mít pro klienty obzvlášť v zimě, kdy je pro ně složité zajistit si koupel v teple,“ popsala Světlana Budková, radní města pro oblast bytovou včetně sociálního a dostupného bydlení.

Druhá část objektu poslouží jako výdejna potravinové banky. Dříve si pro potraviny chodili lidé přímo do garáže v areálu Diecézní charity Plzeň.

„Rozhodli jsme se požádat město o stavbu nového objektu tak, abychom mohli potravinovou pomoc vydávat lidem přímo do ulice. Je tam nyní vybudované výdejní okno, takže klienti nemusí zacházet do areálu. Místnost je zároveň zařízena tak, aby se dala využít jako zázemí pro pracovníky sociální služby. Městská policie Plzeň bude přístup klientů do nově zřízeného zázemí koordinovat,“ doplnil ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr.