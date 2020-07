Další záchrannou operaci má za sebou rokycanský ochránce přírody Pavel Moulis.

Pavel Moulis se zachráněným čápem | Foto: Deník / Václav Havránek

Vyrazil k Mirošovu, kde mládě čápa z tamního komína skončilo po závanu větru zhruba půl kilometru od hnízda a zpět se nedokázalo vrátit. „Vrstevníci totiž mohli zůstat vyplašení a pokud by spadli, určitě by nepřežili,“ má jasno Moulis. Majestátního opeřence proto vezl ke kolegovi do Plzně, neboť Karel Makoň disponuje rozletovou voliérou, aby pták zesílil a byl samostatný. Po této anabázi se čáp vydá na Tachovsko, aby s početnou skupinou zamířil do Afriky.