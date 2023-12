Nápad zachraňovat týrané koně vznikl před lety v Plzni, kdy Blanka pracovala při studiu na částečný úvazek v psím útulku v Plzni na Valše.

„Tam jsem se dostala kromě psů i k pár případům týraných koní. Když se tehdy totiž našel slušný veterinář a úředník, kteří prosadili odebrání koní původnímu majiteli, tak vznikl problém, kam s nimi. Koně se sice úředním způsobem odebrali, ale odvezli se rovnou na jatka. Nebylo kam je umístit,“ vzpomíná Blanka.

Proto v roce 2024 odkoupili společně se svým tatínkem starý chátrající statek v Mířkově na Domažlicku a pustili se do práce. Na prvního týraného koně, který se jim dostal do rukou vzápětí, si dobře pamatuje.

„Klisnička Ester byla úplně slepá. Tu by si nikdo nevzal a skončila by na jatkách. To jsme nechtěli a tak tu žila s námi až do rok 2017. Dožila se nakonec 32 let. A když jsem se zmínila o těch srdečních záležitostech, tak to byl pro mě koník Vat. Půlroční hříbě bylo tehdy skoro na utracení, když jsme ho koupili od handlíře za šest tisíc korun. Až za půl roku jsme zjistili, co má ve skutečnosti za sebou. Vystřídal sedm nebo osm majitelů, kteří si ho předávali za karton cigaret nebo za láhev vodky. Podle toho vypadal. Měl zlomeninu levé zadní nohy, špatně srostlou a totálně zkřivenou pánev, kyčle měl místo vedle sebe skoro za sebou, vyhřezlé střevo, chronický neléčený záněty na všech kloubech na nohách a nebyl skoro schopný chodit. Nebylo to skoro k přežití. Byl to ale dostihový plnokrevník a měl srdce obrovského bojovníka. Podařilo se ho zachránit a protáhli jsme mu život o krásných 16 let a myslím, že si je užil,“ dodává opět se slzami v očích Blanka Filipová.

