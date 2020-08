Kolona dvou desítek policejních vozů, motocyklů a auta americké delegace dorazila v 16:20 k Muzeu generála Pattona, kde Mike Pompeo začal svoji návštěvu Plzně. Z muzea americký ministr zamíří k pomníku Díky, Ameriko, kde položí květiny. Dalším bodem návštěvy pak bude Plzeňský Prazdroj.

Pompeo chtěl do západočeské metropole přijet už na květnové oslavy osvobození k příležitosti 75 let od ukončení druhé světové války, do plánu ale vstoupila epidemie koronaviru. Primátor Plzně Martin Baxa návštěvu vítá. "Jsem hrdý na to, že si Mike Pompeo vybral k návštěvě právě Plzeň, která je tolik propojená s americkou historií," řekl primátor.

Návštěva amerického ministra zahraničí pokračuje ve středu setkáním s prezidentem České republiky Milošem Zemanem a premiérem Andrejem Babišem. S představiteli České republiky bude probírat hospodářskou spolupráci obou zemí, situaci ohledně koronaviru, ale také kybernetickou bezpečnost a řadu dalších témat. Navštíví také senát.

Podrobnosti připravujeme.