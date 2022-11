Gigafactory na výrobu baterií do elektromobilů je pro Českou republiku životně důležitá, upozornili na středečním setkání v Plzni zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, Škody Auto a Hospodářské komory. Akce se zúčastnili také starostové dotčených obcí, kteří stavbu obří fabriky, jež by měla zaměstnat až 4000 lidí, dlouhodobě odmítají.

„Dělám si obavy o budoucnost země a o to, co se stane, pokud tento projekt v České republice nebude. Elektromobilita je budoucnost a bez transformace na emobilitu nebudeme součástí budoucnosti,“ řekl ministr Jozef Síkela s tím, že je možné, že pokud se baterie budou vyrábět jinde, část klasické výroby se časem přestěhuje jinam. „Pak budeme řešit, proč jsme byli tak naivní a nedali projektu větší podporu jako to dělají jiné země,“ uvedl Síkela.

Člen představenstva Škody Auto Martin Jahn informoval, že transformace automo-bilového průmyslu se Škody výrazně dotýká. Připustil, že podnik bude muset snížit počty pracovních míst jak v závodech Škoda, tak u subdodavatelů. „Právě na pracovní místa, která by vytvořila gigafactory, by se nám podařilo tyto zaměstnance převést,“ poznamenal Jahn.

Upozornil, že od roku 2004 nebyla v České republice vytvořena žádná průmyslová zóna. Podle Jahna má Volk-swagen dalších sedm nabídek z jiných zemí, které o stavbu fabriky stojí a mají k tomu vše připravené.

Prezident České hospodářské komory Vladimír Dlouhý sdělil, že firmy, které dnes na Plzeňsku podnikají, se obávají odsání pracovníků. Starostové zase argumen-tují obavami z příchodu agenturních pracovníků, protože Plzeňský kraj je regionem s nejnižší nezaměstnaností v Evropské unii.

Obce se také odvolávají na negativní dopady na životní prostředí, ty by měla detailně zmapovat analýza Plzeňského kraje. Náměstek hejtmana Pavel Čížek ale ve středu oznámil, že že kvalifikovaná studie bude trvat měsíce a nebude hotová do konce letošního roku, dokdy se má Volkswagen rozhodnout.

