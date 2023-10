Ať už se v Líních bude stavět továrna na baterie do elektroaut či nikoliv, Ministerstvo obrany ČR nesouhlasí se zrušením záložního armádního letiště. Své stanovisko zaslalo na hejtmanství, které rozhodne o změnách zásad územního rozvoje.

Letiště Líně | Video: Deník/Zdeněk Vaiz

Dosud však ministryně obrany Jana Černochová (ODS) tvrdila, že armáda při budování Strategického podnikatelského parku na letišti Líně za Plzní (SPP) koncernu Volkswagen (VW), ustoupí. Informaci jako první zveřejnila ČTK.

Součástí změn zásad územního rozvoje Plzeňského kraje je právě zrušení letiště. Teď do připomínkového řízení nečekaně vstoupil resort obrany. „Ministerstvo nesouhlasí se zrušením letiště. My se s jeho negativním postojem musíme vypořádat,“ uvedl pro Novinky hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták (Piráti).

Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

„Stále ještě nevíme, zda si společnost Volkswagen vybere pro stavbu gigafactory Českou republiku, nebo ne. To bychom snad měli vědět do konce roku. Pokud se tak nestane, tvrdím, že vojenské letiště v Líních - proti jehož rušení se mimochodem strhla taková mela - by mělo být zachováno. Jinými slovy: nebude Volkswagen? Ať zůstane letiště. To je můj názor,“ doplňuje Špoták.

Stavbu gigafactory za 120 miliard korun považuje stát za klíčovou pro tuzemský automobilový průmysl a koncern Volkswagen se zatím stále rozhoduje mezi Českou republikou, Polskem a Maďarskem. Rozhodnutí by mělo padnout do konce tohoto roku.