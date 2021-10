Autentická americká piva typu ALE nabízí festivalová stálice, pivovar Zhůřák. Sládek Chris Baerwaldt uvařil společně s Lenkou Strakovou z experimentálního pivovaru Proud extra chmelené pivo Brewstock IPL: From Plzeň with Love. Mezi vybranými řemeslnými pivovary nechybí například létající pivovar Falkon z Žatce, pivovar Mazák z Dolních Bojanovic nebo pivovar Matuška z Broum.

Na Brewstock, který letos probíhá od pátku 8. do soboty 9. října, dorazilo tentokrát 20 pivovarů včetně dvou zahraničních. Jedním z nich je belgický Brouwerij De Ranke, který se mimo jiné pyšní tím, že svá piva vaří vždy výhradně z celých chmelových šištic a to ihned po jejich sklizení. Druhým je Svaneke Bryghus z dánského ostrova Bornholm. Pivovar Svaneke vaří výhradně z organických surovin a se silným důrazem na udržitelnost.

Na nádvoří plzeňského pivovaru právě probíhá již šestý ročník pivně-kulturního festivalu Brewstock. Ochutnat pivo a podpořit tak svůj oblíbený minipivovar mohou lidé do dnešních 22 hodin.

