Riskantní jízda, spěch, nebezpečné předjíždění a překračování povolené rychlosti. Ve spojení s úzce působící vozovkou na nedávno otevřeném Západním okruhu Plzně to mohou být příčiny nebezpečných situací, které vyústily na estakádě okruhu mezi Křimicemi a Radčicemi v první nehodu. Naštěstí se obešla bez zranění. Jak ale již dříve uvedl náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy Pavel Čížek, kraj před otevřením okruhu prověřoval jeho bezpečnost a ten splnil i podle vyjádření projektanta všechny bezpečnostní normy a předpisy. Přesto se již nyní uvažuje o změně dopravního značení. “

Vzhledem k tomu, že došlo na estakádě obchvatu k dopravní nehodě, způsobené nebezpečným předjížděním, je nyní navržena instalace vodorovného dopravního značení – plné čáry – zákazu předjíždění,” řekl Deníku Pavel Čížek. Další možností bylo navrhnout v tomto úseku snížení povolené rychlosti, avšak tato varianta není podle kraje na pořadu dne. “O snížení rychlosti zatím neuvažujeme, došlo by k omezení průjezdnosti. Případné další úpravy určí bezpečnostní audit, který vezme v úvahu i zkušenosti z dosavadního provozu,” dodává Čížek.

Řidičům projíždějícím po okruhu se vozovka zdála už od začátku úzká a možnost předjíždění na ní vidí jako riskantní. “Stavbaři odvedli skvělou práci. Nová trasa je však nesmírně úzká. Velká škoda, že projektanti nepoužili pravítko, je to jedno esíčko za druhým. Dohledná vzdálenost je tak velmi nízká. Všichni řidiči nesmírně spěchají, a tak z důvodu bezpečnosti bude zákaz předjíždění bohužel jediným východiskem pro bezpečnou jízdu,” hodnotí situaci řidič Jiří Blažek, který po okruhu jezdí několikrát denně.

Jeho slova potvrzuje i náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy Aleš Tolar: “I když nehoda ukázala, že estakáda je křehké místo, každá silnice je tak nebezpečná, jak jsou nebezpeční řidiči, kteří po ní jezdí. Naopak je dobré, že při nehodě zafungovaly zádržné systémy a díky konstrukci svodidel se snížily následky nehody. I složky IZS se na místo dostaly rychle.”

Změna vodorovného dopravního značení by měla proběhnout po posouzení policií a následném schválení. Pokud to umožní vhodné povětrnostní podmínky, změna se provede hned poté. Předpoklad je, že k tomu dojde ještě do konce března tohoto roku.

